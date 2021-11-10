GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?
Galatasaray'ın 2019'un Ocak ayında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed konusunda karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Mısırlı yıldızla görüşerek bonservisinin alınacağını ve kafasını rahatlatması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 23 yaşındaki golcü Karagümrük maçında golünü attı ve uzatma dakikalarında bir de gole engel oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın 12. transferi belli oldu: Mostafa Mohamed... Sarı-kırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanmaya karar verdi.
Sabah'ın haberine göre; Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Florya'da yaptığı toplantıda transfer kararı çıkınca harekete geçildi. Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak.
Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken "Bonservisini alıyoruz. Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50 metre geriye koşup Pesic'in golüne engel oldu.
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