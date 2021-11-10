10 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray'ın 2019'un Ocak ayında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed konusunda karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Mısırlı yıldızla görüşerek bonservisinin alınacağını ve kafasını rahatlatması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 23 yaşındaki golcü Karagümrük maçında golünü attı ve uzatma dakikalarında bir de gole engel oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’dan Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın 12. transferi belli oldu: Mostafa Mohamed... Sarı-kırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanmaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’dan Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?

Sabah'ın haberine göre; Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Florya'da yaptığı toplantıda transfer kararı çıkınca harekete geçildi. Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’dan Mostafa Mohamed kararı! Bonservisi alınacak mı?

Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken "Bonservisini alıyoruz. Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50 metre geriye koşup Pesic'in golüne engel oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aranan orta saha bulundu! Burak Elmas devreye girdi Aranan orta saha bulundu! Burak Elmas devreye girdi
Cimbom’dan sürpriz hamle! Terim istedi yönetim alıyor Cimbom'dan sürpriz hamle! Terim istedi yönetim alıyor
Aslan onunla kanatlanacak! Bir Rumen daha... Aslan onunla kanatlanacak! Bir Rumen daha...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör