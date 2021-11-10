GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aranan orta saha Aliou Dieng! Burak Elmas devreye girdi
Merkez orta saha bölgesinde eksikliği dikkat çeken ve genelde geçiş sırasında yaptığı pas hatalarıyla gol yiyen Galatasaray, devre arasında ilk hedefi bu bölgeyi doldurmak olacak. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için bizzat harekete geçerken B planını da belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntının ardından Al Ahli forması giyen Aliou Dieng'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Mısır basınında çıkan haberlere göre; yaz transfer döneminde Malili oyuncuyu son güne kadar kadrosuna katmaya çalışan ancak başarılı olamayan sarı-kırmızılı takım tekrar düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre; Al Ahli'nin 5.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transfer görüşmeleri askıya alınmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin, ocak ayında Mısır ekibiyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Malili futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
DOĞRULADI
Aliou Dieng, Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamada, "Al Ahli'ye teklif yaptıklarını biliyorum. Ama daha fazla bir bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum" dedi.
B PLANI DA HAZIR
Dieng dışında Arsenal'den Elneny, Roma'dan Diawara ve İttifak Holding Konyaspor'dan Hadziahmetovic'in de Galatasaray'ın orta saha adayları arasında olduğu ifade ediliyor.
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