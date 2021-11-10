GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Alexis Beka Beka hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim alıyor

Devre arasında orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Lokomotiv Moskova formasını giyen Alexis Adelin Beka Beka'yı gündemine aldı. 20 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus kulübüne karşı oynanan iki maçta da dikkatleri çekmişti. Beka Beka herkesi kendine hayran bırakmıştı.