GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Alexis Beka Beka hamlesi! Fatih Terim istedi yönetim alıyor
Devre arasında merkez orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar Gustavo Assunçao'nun performansından memnun kalmazken, Ocak'ta yollarını ayırmaya karar verdi. Buna karşın teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri olan Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Alexis Beka Beka'yı takımında görmek istediğini yönetime iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Devre arasında orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Lokomotiv Moskova formasını giyen Alexis Adelin Beka Beka'yı gündemine aldı. 20 yaşındaki Fransız yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus kulübüne karşı oynanan iki maçta da dikkatleri çekmişti. Beka Beka herkesi kendine hayran bırakmıştı.
TERİM YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldızın ismini verdiği ve harekete geçildiği belirlendi. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Beka Beka'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.
6 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİLER
Rus kulübü bu sezon başında yıldız futbolcuyu Fransız ekibi Caen'den transfer etti ve 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık sözleşmesi bulunan Beka Beka'yla Galatasaray'ın dışında 4-5 kulübün daha yakından ilgilendiği öğrenildi.
ASSUNÇAO KESİN GÖNDERİLİYOR
Güçlü fiziğinin yanı sıra yüksek tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Beka Beka, Galatasaray'ın orta alandaki sorunlarını bitirecek bir isim olarak gösteriliyor. Yönetim devre arası Assunçao'yu gönderip yeni bir 6 numara alacak.
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