İKİSİ DE ÇOK SÜRATLİ

İkisi de Nijeryalı olan bu oyunculardan 24 yaşındaki Kalu, Bordeaux'da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Simon ise ağırlıkla sol çizgide şans bulmasına rağmen, forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Fatih hocanın, her iki oyuncuyu da yüksek teknik kapasiteleri ve özellikle de çok hızlı oldukları için tercih ettiği belirlendi. Galatasaraylı yetkililer, bu hafta içerisinde Fransa'ya çıkarma yaparak her iki oyuncunun kulübüyle de temas kuracak.