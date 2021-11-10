GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Moses Simon ve Samuel Kalu için...
Ocak ayı öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'in talebi üzerine her iki kanat ve forvet arkası için temaslarda bulunulacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Moses Simon ve Samuel Kalu'yu gözüne kestirdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milli araya girildi, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri bulunan Galatasaray 'da gündem transfer çalışmalarına kaydı. Teknik patron Fatih Terim'in talebi üzerine Ocak ayında yapılacak takviyeler için erkenden kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, 6 numaralı pozisyonun yanı sıra hücum hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda gündeme iki yeni ismin daha geldiği ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, şu sıralarda rotayı Fransa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da, listenin tepesinde yer alan iki oyuncunun; Moses Simon ve Samuel Kalu olduğu öğrenildi.
İKİSİ DE ÇOK SÜRATLİ
İkisi de Nijeryalı olan bu oyunculardan 24 yaşındaki Kalu, Bordeaux'da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Simon ise ağırlıkla sol çizgide şans bulmasına rağmen, forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Fatih hocanın, her iki oyuncuyu da yüksek teknik kapasiteleri ve özellikle de çok hızlı oldukları için tercih ettiği belirlendi. Galatasaraylı yetkililer, bu hafta içerisinde Fransa'ya çıkarma yaparak her iki oyuncunun kulübüyle de temas kuracak.
YÖNETİMİN FORMÜLÜ HAZIR
Galatasaray'ın son yıllarda hem iç hem de dış transferde çok yoğun çalıştığı menacer D'Avila'ya bağlı olan her iki oyuncuya da teklifini sunacak olan Sarı-Kırmızılılar, Moses veya Kalu'dan birini renklerine bağlamayı hedefliyor. Yönetim, kulüpleriyle kontratları devam eden bu iki oyuncunun yüksek bonservis bedellerini, tıpkı yaz döneminde olduğu gibi çeşitli başarı bonusları ve uzun vadeli taksitlerle karşılamayı planlıyor.
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