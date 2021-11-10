"YURT DIŞINDAN BİRKAÇ TAKIM İLE GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinen Burak Elmas, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Galatasaray altyapısında yetişen oyuncularımıza rekabetçi liglerde oynama ve gelişme şansı vermek istiyorduk. Galatasaray'ın kazanacağı birçok genç yeteneği o ara yaşlarda kaybediyoruz. Alt ligden gelen oyuncuların bir ön takımda Galatasaray'ın sistemine uyacak şekilde yetişmesi ve A Takım'da idmanda değil orada oynayarak gelişmesi ve hazır hale gelmesi gibi hedefimiz var. Beylerbeyi macerasını ben de biliyorum. Bu Beylerbeyi projesinden farklı bir proje. Galatasaray logosunu ve markasını asla kullanmayacak. Galatasaray'ın herhangi bir hisse sahipliği yoktur 1481 Futbol Yatırımları A.Ş. ile. Galatasaraylı iş adamları Galatasaray'a hizmet için buraya girdiler. Galatasaray'ın tek bağı Galatasaray'ın oraya oyuncu kiraladığı takdirde oyuncunun 11'de oynama garantisi alması, oradan geri transferinde de cüzi şartlarda Galatasaray'a geri dönmesi şartları var. Maçlar GS TV'de yayınlanacak. Yurt dışında da birkaç takım ile görüşmelerimiz var. Bu hissedar arkadaşların kulüpler hisse olarak hiçbir ilintisi olmadan bir sistemdir bu. Galatasaray açısından risk yok" şeklinde konuştu.