Galatasaray Başkanı Burak Elmas divan kurulunda konuştu! "Yurt dışından birkaç takım ile görüştük"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün kasım ayı olağan divan kurulunda toplantısında açıklamalarda bulundu. Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan başkan Elmas, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Yurt dışında da birkaç takım ile görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıları ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşinde olduklarını söyledi.Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Burak Elmas kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.Yeni çıkacak spor yasasıyla ilgili Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in detaylı bir çalışma yaptığını belirten Burak Elmas, Ankara'da partililer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bu konu hakkında görüştüklerini söyledi. Tüzük değişikliği ile ilgili çalışmalarının olduğunu da ifade eden Başkan Elmas, Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan maddelerin olduğunu, aralık ayında divan kurulu üyeleriyle görüşeceklerini, ocak ayı içerisinde de tüzük değişikliği yapmayı planladıklarını belirtti.
"YURT DIŞINDAN BİRKAÇ TAKIM İLE GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"
TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinen Burak Elmas, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Galatasaray altyapısında yetişen oyuncularımıza rekabetçi liglerde oynama ve gelişme şansı vermek istiyorduk. Galatasaray'ın kazanacağı birçok genç yeteneği o ara yaşlarda kaybediyoruz. Alt ligden gelen oyuncuların bir ön takımda Galatasaray'ın sistemine uyacak şekilde yetişmesi ve A Takım'da idmanda değil orada oynayarak gelişmesi ve hazır hale gelmesi gibi hedefimiz var. Beylerbeyi macerasını ben de biliyorum. Bu Beylerbeyi projesinden farklı bir proje. Galatasaray logosunu ve markasını asla kullanmayacak. Galatasaray'ın herhangi bir hisse sahipliği yoktur 1481 Futbol Yatırımları A.Ş. ile. Galatasaraylı iş adamları Galatasaray'a hizmet için buraya girdiler. Galatasaray'ın tek bağı Galatasaray'ın oraya oyuncu kiraladığı takdirde oyuncunun 11'de oynama garantisi alması, oradan geri transferinde de cüzi şartlarda Galatasaray'a geri dönmesi şartları var. Maçlar GS TV'de yayınlanacak. Yurt dışında da birkaç takım ile görüşmelerimiz var. Bu hissedar arkadaşların kulüpler hisse olarak hiçbir ilintisi olmadan bir sistemdir bu. Galatasaray açısından risk yok" şeklinde konuştu.
Burada kendilerinin patron olmadığını, patronun Galatasaray üyeleri olduğunu belirten Elmas, "Onlar adına en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çok büyük zorluklar var. 'Niye o noktaya döndük?' derseniz, düşünce hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Gelirimizden fazla harcadığımız için. Hem kulübü hem de Sportif A.Ş'yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk. Alkışlarla soktuk. Bu dönemin kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Takımımızın bütçesini ufaltmak istiyoruz, çok ciddi hamleler yaptık ama ücreti yüksek olan arkadaşlarımız var. Onlar da kontrata imza atmışlar. Ücret düşüreceğiz dediğimiz zaman o kontrattan vazgeçmiyorlar gibi. Önümüzdeki sene bilançolarımızda ve kar-zarar hesaplarımızda daha gelirlerimize göre harcama yapan bir yapı oluşturmuş olacağız" diye konuştu.
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