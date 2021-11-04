GALATASARAY HABERLERİ

Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmesi halinde Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atacak. Ligde de iki galibiyet alınırsa saha içi başarıları sonrasında oyuncular da ödüllendirilecek.

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