06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da futbolculara dev prim! 3 maç için...

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, başarıyı ödüllendirmek için prim sistemini devreye sokarken; Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Fenerbahçe maçları için ödenecek primi belirledi. (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da futbolculara dev prim! 3 maç için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin kararı ile başarıyı ödüllendirme adına 'prim' sistemi devreye sokulurken 3 maç için de önemli bir miktar belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da futbolculara dev prim! 3 maç için...

Hürriyet'in haberine göre; Gaziantep karşısında 2-0 galip gelen sarı-kırmızılılarda, Lokomotiv Moskova, Karagümrük ve Fenerbahçe derbisi için 10 milyon TL prim açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da futbolculara dev prim! 3 maç için...

Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'yı mağlup etmesi halinde Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atacak. Ligde de iki galibiyet alınırsa saha içi başarıları sonrasında oyuncular da ödüllendirilecek.

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