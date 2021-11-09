GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrea Bertolacci sözleşme yenilemedi Cimbom’u istiyor!

Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir'in listesindeki 30 yaşındaki futbolcunun, teklif gelmesi halinde Galatasaray'da oynamak istediği ifade edildi. Bekleneni veremeyen Assunçao'nun yerine orta saha takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların Bertolacci için harekete geçebileceği belirtiliyor.

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