09 Kasım 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrea Bertolacci sözleşme yenilemedi Cimbom'u istiyor!

Galatasaray, devre arasında merkez orta saha bölgesini güçlendirmek isterken flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligde oynanan maçta sarı-kırmızılıların kalesine 1 gol atan Andrea Bertolacci'nin, kırmızı-siyahlı takımın yeni sözleşme teklifini reddettiği ve Cimbom'u istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrea Bertolacci sözleşme yenilemedi Cimbom’u istiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını 8 maçta 7'ye çıkardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan orta saha, Fatih Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrea Bertolacci sözleşme yenilemedi Cimbom’u istiyor!

Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir'in listesindeki 30 yaşındaki futbolcunun, teklif gelmesi halinde Galatasaray'da oynamak istediği ifade edildi. Bekleneni veremeyen Assunçao'nun yerine orta saha takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların Bertolacci için harekete geçebileceği belirtiliyor.

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