GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Süper Lig'de istikrarsız! Avrupa dönüşü...
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğuna oturan Galatasaray; Süper Lig'de ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılı takım Avrupa dönüşleri 10 puan kaybederken, son 4 maçta ise sadece 1 kez galip gelebildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetiyle toparlanır gibi olan sarı- kırmızılılar, galibiyet parolasıyla çıktığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Önce Lokomotiv Moskova'yı geçemeyen Cimbom son olarak Fatih Karagümrük'e karşı beraberliğe razı oldu. Bertolacci'nin golüne Mostafa Mohamed ile cevap verse de arkasını getiremedi. Futbol olarak kimseyi tatmin edemeyen Aslan, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Özellikle Avrupa maçlarının ardından yaşanan puan kayıpları dikkat çekiyor.
BIRAKACAK HALİMİZ YOK
Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom bu sezon Avrupa maçlarından sonra çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Toplam 10 puan kaybetti. Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilirken usta hoca da Karagümrük maçı sonrası "Ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım" dedi. Buna karşılık mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Terim, "Bırakacak halimiz yok. Bizim puan kaybettiğimiz gibi herkes puan kaybedecek. Ama bu durumu kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz, kapanması için de uğraşacağız" ifadesini kullanarak taraftarlara umut dağıttı.
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