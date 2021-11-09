Galatasaray Nef 82-74 Igokea (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray son çeyrekte işi bitirdi!
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray Nef ile Igokea karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 82-74 kazandı ve 4'te 3 yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.
Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)
Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel
Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2
1. Periyot: 15-19
Devre: 34-34
3. Periyot: 60-59
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