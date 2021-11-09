10 Kasım 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Nef 82-74 Igokea (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray son çeyrekte işi bitirdi!

G.Saray son çeyrekte işi bitirdi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray Nef ile Igokea karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 82-74 kazandı ve 4'te 3 yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! İşte Burak İnce’nin yeni takımı... F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! İşte Burak İnce'nin yeni takımı...
Diagne’den olay paylaşım! Diagne'den olay paylaşım!
G.Saray’dan transfer atağı! İlk temas kuruldu G.Saray'dan transfer atağı! İlk temas kuruldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör