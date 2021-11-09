GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan transfer atağı! Alexis Beka Beka...

Süper Lig'de 12. hafta tamamlanırken, topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak ayı dönemi için birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, girişimlerini sürdürürken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Aslan'ın listesine dahil olan son ismin, Avrupa Ligi'nde aynı grupta bulunduğu Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.

ALEXIS BEKA BEKA'NIN DURUMU SORULDU

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.

FRANSA LIGUE 2'DEN TRANSFER OLDU

Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.