Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim'e sert eleştiri! "Onu almasının ne amacı vardı?"

"Bu takımın geleceği var. Bir Terim takımı olmaları için de zamana ihtiyacı var. Şimdilik bazı nüanslarda kayboluyorlar ama taraftarların sempatisini kazanmayı başardılar. Dün gece üç puan alsalar arkalarına bile bakmayacaklardı. Şimdi bu savunma performansını Marsilya ve Lazio maçlarına da taşıyıp hücumda artık Halil'siz bir Galatasaray 11'i düşünmek zorundalar."

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