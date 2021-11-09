09 Kasım 2021, Salı
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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın milli ara dönüşü zorlu fikstürü!
Liglerde milli araya girilirken, ara dönüşü Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 8 günde sırasırla Fenerbahçe, Marsilya ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 3 maçta sahne alacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Karagümrük beraberliği nedeniyle milli araya moralsiz giren Galatasaray'ı kasım ayının sonunda zorlu 3 maç bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 8 gün içinde sırasıyla sahasında Fenerbahçe ve Marsilya ile karşılaşacak. Ardından da Yeni Malatya'ya gidecek. Fatih Terim'in milli arada takımdaki sorunları çözmek için yoğun bir çaba harcayacağı belirtiliyor.
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