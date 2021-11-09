GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un korner sorunu!
Galatasaray bu sezon kornerleri değerlendiremiyor. Sarı-kırmızılı takım 2 kulvarda çıktığı maçlarda toplam 130 korner kullanırken, tek bir gol dahi atamadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Karagümrük karşısında 11 korner atışı kullanırken bu atışlardan yine sonuç elde edemedi. Bu sezon toplamda 105 korner atan sarı-kırmızılı ekip bir maçta daha köşeden gol atmayı başaramadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Bu alanda ligin tek takımı olan Cimbom, Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Bu kötü grafik Avrupa maçlarında da devam ediyor. İki kulvarda kornerden gol atamama serisi 130'a ulaşmış durumda…
Fatih Terim bu durumla ilgili, "Duran toptan çok gol atan takımda da biz hocaydık, atmayanda da biz varız. Bu büyük ihtimalle, oyuncu tipleriyle ilgili bir durum" diyerek gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.
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