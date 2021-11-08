GALATASARAY HABERLERİ

Fatih Terim, üç puanın aslanın midesine indiğini anlayınca, oyun konsolunda karambol yakalayan oyuncu gibi tüm tuşlara bastı. Mohamed ve gecikmeli olarak oyuna giren Feghouli'nin yanı sıra Diagne ile Morutan da sahaya sürüldü. Karagümrük sadece benim değil, herkesin beklendiğinden daha kötü bir performans sergilemesine rağmen Pesic'in ayakları birbirine dolanınca galibiyeti kaçırdığı için üzgündür. Oysa ki; başlangıç onbirinde Halil'le birlikte oynatılacak Diagne ya da Mohamed'li bir Galatasaray kadrosu (rahatlıkla) kritik haftayı kayıpsız geçen taraf olurdu.