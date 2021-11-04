GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un genç yıldızları görücüye çıkacak! Avrupa kulüpleri...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların genç yıldızları için Avrupa'nın birçok kulübünün temsilcileri izlemeye gelecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımdaki oyunculara ilgiyi arttırdı. Aslan'ın bugün Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma için Avrupa'dan birçok kulübün temsilci gönderdiği öğrenildi. Fransa'dan 2, İtalya, İspanya ve İngiltere'den birer kulübün Galatasaray'dan akreditasyon talebinde bulunduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Karşılaşmayı stadyumdan takip edecek olan temsilcilerin, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu başta Cicaldau, Morutan ve Berkan gibi bu sezon üst düzey performans sergileyen genç isimleri izleyeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.
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