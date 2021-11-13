13 Kasım 2021, Cumartesi

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Galatasaray Bursaspor maçı CANLI İZLE

Galatasaray - Bursaspor | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

Süper Lig'de topladığı 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray - Bursaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Mücadele GS TV, Galatasaray YouTube ve Bursaspor Youtube hesaplarından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de topladığı 21 puanla 4. sırada bulunuyor. TFF 1. Lig'de 14 puan toplayan ve bir maç eksiği bulunan Bursaspor ise 11. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - BURSASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan

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