Karagümrük - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu
FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY KAZANDI KARAGÜMRÜK KAYBETTİ
Ligde son olarak iç sahada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde iki maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise son oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU
Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.
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