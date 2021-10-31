31 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası konuştu! "Hayallerimi gerçekleştiriyorum"

G.Saray’da hayallerimi gerçekleştiriyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Galatasaray'da ikinci golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Galatasaray'a gelirken hayallerim ve hedeflerim vardı. Bu hedeflere ne kadar çabuk ulaşabilirim diye konuşuyorduk hep çevremle. Fatih hocanın benim hakkımda güzel düşünceleri vardı. Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da ikinci golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik ama bu maçın önemini konuşarak, o maçı telafi etmek istiyorduk. Rakiplerimiz de dün kaybetti, bunun heyecanıyla başladık. Galatasaray'a gelirken hayallerim ve hedeflerim vardı. Bu hedeflere ne kadar çabuk ulaşabilirim diye konuşuyorduk hep çevremle. Fatih hocanın benim hakkımda güzel düşünceleri vardı. Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.

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