07 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray 3 gol attı ve namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ise 11 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 gol kaydetti. Cimbom'un mücadeleci oyunu dikkat çekerken Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in skora katkı verememesi son 10 yılın en kötü istatistiğini ortaya çıkardı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan, Süper Lig'de ise şampiyonluk mücadesi veren Galatasaray genç kadrosuyla gelecek için camiaya umut dağıtıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar kadrosunda yer alan birbirinden önemli forvetlere rağmen büyük bir gol sıkıntısı yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...

21 MAÇTA 30 GOL ATTI

Takvim'in haberine göre; Cimbom bu sezon oynadığı 21 resmi maçta 30 golde kalırken, gol ortalaması sadece 1,42 oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece son 10 yıldaki en kötü gol istatistiğini de egale etmiş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...

3 FORVETTEN 7 GOLLÜK KATKI

G.Saray iki sezon önce yine Fatih Terim yönetiminde 47 maçta 67 gol atabilmiş ve 1,42 ortalamada kalmıştı. Kadrodaki forvetlerden Diagne ve Mohamed 3, Halil ise 1 kez golle buluşabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...

TERİM KRİZİ NASIL ÇÖZECEK?

Lokomotiv önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen galibiyete ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in bu büyük soruna nasıl çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

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