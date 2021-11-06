GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da forvetlerin büyük sıkıntısı! Son 10 yılın en kötüsü...

21 MAÇTA 30 GOL ATTI

Takvim'in haberine göre; Cimbom bu sezon oynadığı 21 resmi maçta 30 golde kalırken, gol ortalaması sadece 1,42 oldu. Sarı-Kırmızılılar böylece son 10 yıldaki en kötü gol istatistiğini de egale etmiş oldu.