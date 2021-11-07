Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER:

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya geldiği maç bugün saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

TAYLAN ANTALYALI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY KAZANDI KARAGÜMRÜK KAYBETTİ

Ligde son olarak iç sahada Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım bu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde iki maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük ise son oynadığı Kayserispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 12 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanırken, ikinci yarıdaki müsabaka ise 1-1 sona erdi.

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