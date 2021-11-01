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Galatasaray Gaziantep maçında Halil Dervişoğlu skora katkı yapamadı

Halil skora katkı yapamadı
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, maçı 2-0 kazandı. Teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de forvet bölgesinde Halil Dervişoğlu'nu tercih etti. 21 yaşındaki oyuncu skora katkı yapamadı fakat kenara gelirken taraftarlar alkışla genç isme destek verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Gaziantepspor'a karşı Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i kenarda oturturken forvette Halil Dervişoğlu'nu oynattı. Genç futbolcu ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşsa da bir türlü gol atmayı başaramadı. Halil kalabalık Gaziantepspor savunmasında rahat şut imkanı bulamadı. Kenara gelirken Fatih Terim oyuncusunu tebrik etti. 21 yaşındaki oyuncuyu taraftarlar da teselli alkışlarıyla desteklediler.

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