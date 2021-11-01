GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Wesley Sneijder'den sonra bir ilk! Morutan...
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan gollerine devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında da ilk yarının son anlarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başaran genç oyuncu, Cimbom'un 3 puan almasında büyük rol oynadı. Morutan, attığı gollerle sarı kırmızılı ekibin kasasını doldurmaya devam ederken, taraftara Wesley Sneijder'i hatırlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında Romanya'dan transfer edilen Morutan, Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazandı. Uzaktan attığı klas gollerle dikkat çeken Morutan, Romanya milli takım aday kadrosuna da çağrıldı.
İlk kez Göztepe karşılaşmasında golle tanışan Morutan, daha sonra Rize filelerini sarsmıştı. Dün akşam attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren Morutan'ın gol attığı veya asist yaptığı maçlarda Galatasaray kaybetmiyor.
KASAYI DOLDURDU!
Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.
Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor.
Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.
Bu arada Morutan, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda attığı en geç golü Gaziantep FK filelerine gönderdi.
Sabah'ın derlediği habere göre; Wesley Sneijder'in ilk geldiği sezon gol attığı maçlarda Galatasaray, kaybetmiyordu. Sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları Morutan'ın Sneijder'den sonra Galatasaray'a gelmiş en iyi 10 numara olduğu konusunda yorumlar yaptı.
Bu sezon 11'de şans bulmakta zorlanan Sofiane Feghouli, dün de ikinci yarıda oyuna girip eski günlerini hatırlatan bir performansla şovunu yaptı.
73. dakikada kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem'e golü attıran Cezayirli yıldız, tribünlerden alkış aldı.
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