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GALATASARAY

Galatasaray Gaziantep maçına Marcao damgası!

Marcao Antep maçına damga vurdu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, gerek yaptığı müdahaleler ve gerekse mücadeleci oyunuyla maça damga vuran isim oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gaziantep FK karşısında goller Morutan ve Kerem'den gelmesine karşın Marcao ve Nelsson da en az onlar kadar galibiyetin mimarı oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Özellikle de Giresun maçında Kerem'e yaptığı sert hareket nedeniyle ligde sahalardan 8 maç ayrı kalan Brezilyalı oyuncunun dönüşü muhteşem oldu. Her maç performansını yükselten Marcao, Gaziantep maçına adeta damga vurdu. Rakip takımın ataklarında adeta kendisini siper eden, her topa koşan Sambacı, istatistikleri alt üst etti. 90 dakika sahada kalan Marcao tam 16 ikili mücadele kazandı, 6 hava topu aldı, 4 top kaptı, yüzde 84.5 pas isabeti sağladı. Nelson da Galatasaray kalesini başarıyla savundu.

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