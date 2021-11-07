07 Kasım 2021, Pazar
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Tecrübeli teknik direktör, Olimpiu Morutan yerine ilk 11'de Emre Kılınç'a şans verdi.
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'da Fatih Terim Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük'e konuk oldu. Sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11'de Emre Kılınç'ı görevlendirdi. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik direktör, Olimpiu Morutan yerine ilk 11'de Emre Kılınç'a şans verdi.
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
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