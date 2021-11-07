08 Kasım 2021, Pazartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına yazdı! Cimbom'da ilk hedef Mohamed Elneny

Yaz transfer döneminde merkez orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine birçok ismi almasına rağmen Gustavo Assunçao'yu kiralayarak bu açığı kapatmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncunun beklenen seviyeye gelmemesi üzerine devre arasında bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Elneny'i yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına yazdı! Cimbom’da ilk hedef Mohamed Elneny
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao şu ana kadar Süper Lig'de sadece iki maçta görev yaptı. Kayserispor ve Konyaspor karşısında toplam 134 dakika sahada kalan Assunçao kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına yazdı! Cimbom’da ilk hedef Mohamed Elneny

Ön liberoda Aytaç ve Taylan'dan sonra Berkan'ı kullanmaya başlayan Fatih Terim de 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan umudunu kesti. Devre arasında takıma takviyeler planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Assunçao'yu göndererek dolu olan yabancı kontenjanını açma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına yazdı! Cimbom’da ilk hedef Mohamed Elneny

SEZON BAŞINDA 3.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

100 bin Euro'ya kiralanan 2000 doğumlu Sambacı'nın 3.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Assunçao'nun yerine ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde defansif orta saha takviyesi yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına yazdı! Cimbom’da ilk hedef Mohamed Elneny

Sabah'ın haberine göre; Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Elneny gündemdeki yerini koruyor. Sezon başında 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep eden Mısırlı ön liberodan ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

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