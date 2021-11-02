Galatasaray'da 5 isim fark yaratıyor! Menajerler... (GS spor haberi)
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatasaray'da 5 yıldız isim performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Morutan, Kerem, Berkan, Marcao ve Nelsson için Avrupa'nın önde gelen menajerleri harekete geçti ve bu yıldızları yakın takibe aldı. (GS spor haberleri)
Yaz transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Aslan, bu politikanın meyvelerini toplamaya başladı. Galatasaray'ın genç oyuncuları hem oynadıkları futbolla hem de yaptıkları skor katkılarıyla takımlarını sırtlıyorlar. Gaziantep ekibi karşısında kilidi açan isim Olimpiu Morutan oldu. Sağ çaprazdan nefis bir gol attı. 22 yaşındaki oyuncu, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da takımına 3 puanı kazandıran golleri kaydetmişti.
EN İYİ FUTBOLUNU ORTAYA KOYDU
Kerem Aktürkoğlu ise Gaziantep FK maçında kapanışı yapan golü attı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'ın tüm kulvarlarda çıktığı her maçta süre aldı. 20 maçta görev yapan Kerem, 5 gol 4 asistlik katkı verdi. Morutan ve Kerem'in golleri oldukça şıktı ama Marcao'ya ayrı bir yer ayırmak gerekiyor. Beşiktaş derbisiyle ligde sahalara dönen Brezilyalı futbolcu, tam 16 ikili mücadele kazandı. Galatasaray'daki kariyerinin en iyi maçını oynadı.
GOL ORTALAMASINI AŞAĞI ÇEKTİ
Brezilyalı stoperin Süper Lig'de cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e iniyor. Marcao'nun oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Tabii Nelsson da iyi mücadele etti ve önemli ataklar kesti. Gaziantep maçının yıldızları arasına Berkan'ı da katmak gerekiyor. Genç oyuncu, 12.2 km ile Gaziantep FK maçının en çok koşan futbolcusu oldu.
TERİM ETKİSİ
Galatasaray'ın 5 genç ismi, Gaziantep maçına damga vururken Fatih Terim'in de tüm eleştirilere rağmen ne kadar doğru tercihler yaptığı bir kez daha ortaya çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Cimbom'a hem saha içinde hem de satılmaları halinde büyük katkı sağlayacak isimler kazandıran tecrübeli hoca, Marcao-Kerem olayında da yapıcı tavrıyla bir taşta iki kuş vurdu. Gaziantep maçı öncesi Terim'e özel olarak teşekkür eden Marcao da "Zor durumlarda hep yanımdaydı" diyerek hocasının katkısını es geçmedi.
BİR SENE İÇİNDE 30'A KATLADI
2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde 24 Erzicanspor'dan Galatasaray'a bedelsiz transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun o dönem piyasa değeri 200 bin euro'ydu. Her maç üzerine koyarak ilerleyen genç futbolcunun değeri bir sene içerisinde 30'a katlanırken, 6 milyon euro'ya yükseldi.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğunda 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Morutan'ın değeri 5 milyon euro'ya yükseldi. Marcao'nun mevcut Transfermarkt değeri 10, Nelsson'un 7, Berkan'ın ise 5 milyon euro... Yeni güncellemeyle birlikte değerlerinin daha da artması bekleniyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 9 gol, 24 yaş ve altı oyunculardan geldi. Mohamed ve Morutan 3'er gol atarken, Halil 2, Kerem ve Cicaldau ise birer gole imza attı.
ARTIK HEDEF AVRUPA
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı yenip çok kritik bir 3 puan kazandı. Rakibini Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyeti de unutturdu. Sarıkırmızılılarda şimdi ibre Avrupa'ya döndü. Perşembe günü, Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef Rus temsilcisi karşısında galip gelip, üst tur kapısını ardına kadar açmak. Aslan'ın ilk maçında 3 maçta 7 puanı bulunuyor.
MARCAO 15 MİLYON EURO
Olimpiu Morutan, Kerem, Marcao, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Galatasaray forması altında önemli bir çıkışa imza atarak değerlerini yükseltmekle kalmadı, Avrupalı menajerlerini de peşine taktı. İngiltere, İtalya ve Fransa'dan önemli takımların beş oyuncuyu izlediği belirtilirken özellikle Marcao'nun bu gidişle bol sıfırlı bir transfere imza atması bekleniyor. Roma'nın kapısından dönen Brezilyalı için 15 ila 20 milyon euro arasında rakamlar konuşuluyor. İtalyan ekibin ocakta yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.
YAZARLAR NE DEDİ?
ERMAN TOROĞLU: Morutan'ın attığı gol çok güzel. Bu tarz oyuncuları ceza sahasının yakınında tutacaksın.
LEVENT TÜZEMEN: Morutan müthiş etkiliydi. Araya pas attı, sıkışan oyunda topu ters kanada aktardı. Derin ve kapalı savunma yapan Gaziantep kilidini bir çilingir vuruşuyla açtı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Marcao'yu izledikten sonra aklıma şu soru geldi: 8 maç ceza almasa acaba Galatasaray üst üste 4 maçta kaybettiği 10 puanın kaçını kurtarırdı?
REHA KAPSAL: Berkan'ın Alanyaspor'da merkez orta saha oynadığı yere çekilmesi hem onun hem takımın performansına olumlu yansıdı.
SERKAN KORKMAZ: Bu denli iyi bir (Morutan) şutörün gerekirse kişisel antrenörle mevcut performansının üzerine koyması için ne gerekiyorsa yapılması lazım.
BÜLENT TİMURLENK: Cicaldau ve Morutan kalite adamlar ancak maç içinde kaybolmaktan vazgeçmeleri gerekiyor.
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