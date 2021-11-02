Galatasaray'da 5 isim fark yaratıyor! Menajerler... (GS spor haberi)

TERİM ETKİSİ



Galatasaray'ın 5 genç ismi, Gaziantep maçına damga vururken Fatih Terim'in de tüm eleştirilere rağmen ne kadar doğru tercihler yaptığı bir kez daha ortaya çıktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Cimbom'a hem saha içinde hem de satılmaları halinde büyük katkı sağlayacak isimler kazandıran tecrübeli hoca, Marcao-Kerem olayında da yapıcı tavrıyla bir taşta iki kuş vurdu. Gaziantep maçı öncesi Terim'e özel olarak teşekkür eden Marcao da "Zor durumlarda hep yanımdaydı" diyerek hocasının katkısını es geçmedi.

