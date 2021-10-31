GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Gaziantep maçında Fatih Terim'den 2 değişiklik
Spor haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinin 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. (GS spor haberi)
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim; Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin yerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi.
Sarı-kırmızılılar Gaziantep FK karşısına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile sahaya çıktı.
Yedeklerde de Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.
Galatasaray'da Sacha Boey ile Arda Turan sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assuncao da bu müsabakada tercih edilmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...