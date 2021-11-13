13 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Bursaspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.11.2021

Galatasaray - Bursaspor maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

📺 GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından... Marcao'ya dev talip! Roma'nın ardından...
Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
G.Saray’da 3 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör