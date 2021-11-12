GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Cimbom Fenerbahçeli Berke Özer'in peşinde
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya gelmek üzere. Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Kanarya'da Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devrelan Berke Özer için harekete geçti. İşte detaylar...
Bu sezon hem Muslera'nın kötü performansı hem de yabancı sınırı nedeniyle kalede problem yaşayan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre; yerli file bekçisi arayan Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçeli Berke için için harekete geçtiği öne sürülüyor.
İddialara göre Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç kaleci ile dolaylı yollardan temasa geçti.
KAFASI KARIŞTI!
Galatasaray'a yakın bazı kişilerin Berke Özer ile görüşerek, "Eğer Fener'e imza atarsan Altay'ın yedeği olarak kalırsın.
Ama G.Saray'da Muslera dönemi sona eriyor. Eğer oraya gidersen 1. kaleci olursun" diyerek telkinde bulunduğu iddia ediliyor.
Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi düşünen genç kalecinin bu sözlerin ardından kafa karışıklığı yaşadığı da ifade ediliyor.
Altay'ın sakatlığında kaleyi devralan Berke, Kayseri maçındaki performansıyla eleştiri almıştı.
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