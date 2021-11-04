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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında tansiyon bir anda yükseldi!

G.Saray-Lokomotiv maçında tansiyon bir anda yükseldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin uzatma dakikalarında tansiyon bir anda yükseldi. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonlarına doğru İki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi.

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