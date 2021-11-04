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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Andrea Bertolacci bombası!

Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir gidişat sergileyen Galatasaray'da, ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha transferi için düğmeye basan Cimbom, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Andrea Bertolacci'yi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Andrea Bertolacci bombası!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Süper Lig'de kadrosuna kattığı isimlerin parlamasıyla bu sezona damga vuran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Ajansspor'un haberine göre, devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Andrea Bertolacci bombası!

TRANSFER TEKLİFİ YAPILACAK

Galatasaray'ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Andrea Bertolacci bombası!

7 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Süper Lig'de performansıyla göz dolduran Andrea Bertolacci 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Andrea Bertolacci bombası!

BERTOLACCI'NİN KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan 30 yaşındaki İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e transfer oldu.

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