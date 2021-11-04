Süper Lig'de kadrosuna kattığı isimlerin parlamasıyla bu sezona damga vuran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Ajansspor'un haberine göre, devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.