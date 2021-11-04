UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, E grubu 4. hafta maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Schärer yönetecek. Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik ile grupta namağlup lider konumda bulunuyor. Aslan, bu maçı da kazanarak 10 puana ulaşmak istiyor. Fatih Terim Galatasaray'ın başlangıç 11'ini açıkladı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray'da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Konuk ekip Lokomotif Moskova'da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

6. RANDEVU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

RUSLARLA 11 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 3 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 298. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 91. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 90 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 122 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 9 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Rusya'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

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