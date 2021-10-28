28 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan ocak ayı operasyonu! İşte gelecek ve gidecek oyuncular...

Süper Lig'de liderin 7 puan gerisine düşen Galatasaray'da Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao topun ağzında... Benficalı Gedson Fernandes için bu kez tüm şartlar zorlanacak. Cimbom, devre arasında 3 flaş transfere imza atacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan ocak ayı operasyonu! İşte gelecek ve gidecek oyuncular...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

G.Saray ocak ayında hareketli saatler yaşayacak... Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan ocak ayı operasyonu! İşte gelecek ve gidecek oyuncular...

ASLAN BU KEZ ÇOK KARARLI!

Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak. Gedson G.Saray'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da sedece 3 maçta oynadı. Sadece 47 dakika görev alabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan ocak ayı operasyonu! İşte gelecek ve gidecek oyuncular...

ONYEKURU KOMŞU'DA MUTSUZ

Yunan medyası ise Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu yazdı. Galatasaray'ın kanat transferi için Onyekuru ile temasa geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan ocak ayı operasyonu! İşte gelecek ve gidecek oyuncular...

4 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ

G.Saray yerli kaleci olarak ise Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi. Takından ayrılması beklenen oyuncular ise Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao...

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