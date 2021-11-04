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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray Avrupa'da geçit vermiyor! Marcao ve Nelsson...

G.Saray Avrupa’da geçit vermiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 3 maçta da Marcao ve Nelsson'a görev verirken, ikilinin uyumu dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı maçlarda henüz rakiplerine gol şansı tanımadı. Sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda çıktığı 3 maçı da gol yemeden tamamladı. Fotomaç'ın haberine göre; Bu maçlarda özellikle Marcao ile Nelsson ikilisinin gösterdiği başarılı performans, sarı-kırmızılı takımın başarısında büyük rol oynadı. Marcao-Nelsson ile birlikte stoper bölgesinde ideal ikilisini bulan sarı-kırmızılılar, Moskova ekibi karşısında bir kez daha kalesini gole kapatmanın planlarını yapıyor.


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