11 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den sözleşme açıklaması!

Galatasaray'ın deneyimli futbolcularından Sofiane Feghouli'nin geleceği merak konusu. Cezayir Milli Takımı'nın Cibuti ve Burkina Faso maçları için ülkesine giden Feghouli, burada açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılardaki geleceği ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli, Cibuti ve Burkina Faso maçları için Cezayir'e gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Feghouli, sezon sonunda Galatasaray'la sona eren sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

İŞTE O AÇIKLAMA:

Lazio'ya karşı kazandık, Marsilya'da berabere kaldık, grubumuzun birincisiyiz, maçları peş peşe alarak böyle devam etmemiz gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

Şu an için doğru yolda ilerliyoruz. Genç bir takımız var ve birçok arkadaşımız bu seviyleri yeni keşfediyor. Bu bizim için olumlu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

32 yaşına geldim fakat hala futbol için verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum.

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