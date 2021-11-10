GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli’den sözleşme açıklaması!

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Haziran ayına kadar sözleşmem var ve burada kalmak istiyorum. Bu bir sır değil. İstanbul'daki hayatımı seviyorum. Galatasaray benim evim. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum.