Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransız sağ bek en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Boey, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de sahada yer alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a Sacha Boey'den bir kötü haber daha geldi. Daha önce uyluk sakatlığından dolayı forma giyemeyen Fransız futbolcu yeniden sakatlandı.



Alınan bilgilere göre, Sacha Boey'in en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE YOK



Öte yandan Boey, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de sahada yer alamayacak.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maça çıkarken 1 gol üretmişti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ