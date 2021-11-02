Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, E grubu 4. hafta maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Fatih Terim'in öğrencileri 7 puan ile grupta lider durumda. Aslan, evinde bu maçı da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI İÇİN FLAŞ BAŞVURU!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını %100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye 3 sayfalık bir başvuru yaptı. TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek. Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler. TFF 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi %100'e çıkaracağını açıklamıştı.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Galatasaray'da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Konuk ekip Lokomotif Moskova'da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
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