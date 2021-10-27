GALATASARAY HABERLERİ

BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

Takvim'in haberine göre, son 3 sezondaki 102 maçta yenilen gol ortaması ise 1,19'a yükseldi. Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Cimbom'un Süper Lig performansı beklentilerin çok altında kalmış durumda.





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