GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in istatistiklerinde büyük düşüş! Son 3 sezonda...
Spor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son 3 sezonda yaşadığı formsuzluk rakamlara yansıdı. İşte Beşiktaş yenilgisini sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan deneyimli çalıştırıcının o istatistiği... (GS spor haberi)
Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamayan, bu sezon ise 10 haftada zirvenin 7 puan gerisinde kalan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda. İsmini Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle kazıyan tecrübeli hocanın son üç sezondaki formsuzluğu rakamlara yansıdı.
100 MAÇIN 61'İNİ KAZANMIŞTI
Beşkitaş yenilgisi sonrası eleştirilen Fatih Terim 2019-2020 sezonuna kadar G.Saray'ın başında çıktığı 434 maçta 2,11 gol, 2.05 puan ortalaması ve %61 galibiyet yüzdesi yakalamıştı.
MAÇ BAŞINA 1.08 GOL
Söz konusu süreçte Sarı-Kırmızılılar maç başına 1,08 gol yemişti. Ancak son 3 sezonda rakamlar büyük düşüşe geçti. Gol ortalaması 1,80'e, galibiyet yüzdesi ise 53'e geriledi.
BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA
Takvim'in haberine göre, son 3 sezondaki 102 maçta yenilen gol ortaması ise 1,19'a yükseldi. Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Cimbom'un Süper Lig performansı beklentilerin çok altında kalmış durumda.
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