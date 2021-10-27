27 Ekim 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Derbide DeAndre Yedlin'i sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun performansından memnun kalmadı. Deneyimli çalıştırıcı Fransız sağ bekin bir an önce takıma kazandırılmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Süper Lig'de pazartesi günü oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Sacha Boey'in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...

Milliyet'te yer alan habere göre DeAndre Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bekin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'in tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...

Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boey'in 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı vurgulandı.

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