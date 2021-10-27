GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Sacha Boey seferberliği! Fatih Terim...
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Derbide DeAndre Yedlin'i sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun performansından memnun kalmadı. Deneyimli çalıştırıcı Fransız sağ bekin bir an önce takıma kazandırılmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de pazartesi günü oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Sacha Boey'in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre DeAndre Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bekin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'in tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.
Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boey'in 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı vurgulandı.
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