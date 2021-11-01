Galatasaray'dan iç transferde flaş hamle! İki yıldızla yeni sözleşme imzalanacak
Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray iki yıldızla sözleşme yeniliyor! İç transferde kolları sıvayan sarı kırmızılı kulüp Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile anlaşmaya vardı. (GS transfer haberi)
Galatasaray iç transferde flaş bir hamle yaparak iki yıldızıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
beIN Sports'un haberine göre, sarı kırmızılı kulüp Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile 3'er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.
Galatasaraydan transferlerle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.
2019 yılında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'nın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 2019'da toplam 8 milyon euro maliyetle sarı-kırmızılı formayı giyen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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