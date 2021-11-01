Halil çok iyi futbolcu olmasına rağmen onu tek forvet oynatmak bu kritik haftalarda bence çok riskli.

İşte tam bu noktada, Mohamed ya da Diagne'nin tamamlayıcısı olmak için Terim'in daha güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olması şart.

Marcao'nun dönüşü adeta iyi bir transfer gibi oldu. Teknik heyetin Brezilyalı oyuncuyu çok sık yere düşmemesi için uyarması lazım.