Usta yazarlar Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Morutan ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Aslan, bu galibiyet ile puanını 20'ye yükseltti. Usta yazarlar da sarı-kırmızılıların Gaziantep FK'yı 2-0 devirdiği karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - GOLCÜ KİM?
Şampiyon olmak istiyorsan kulüben güçlü olacak" derler; doğrudur da… Fakat bu cümlenin sahada güçlü bir oyunu olan iyi bir ilk on bir varken sarf edilmesi esastır. Fatih Hoca maç önü demecinde sahaya sürdüğü takımın gençliğine dikkat çekerken devre arasını minimum zayiatla görmek istediğini bir kez daha gizlemedi. Terim'in, daha önce de çok eleştirilen, Ocak ayına dikkat çeken açıklamasını tekrarlaması hayli enteresandı.
Hoca demek ki şu an elindeki kadroya pek güvenmiyor.
Morutan, 45+'da o muazzam golü atmasaydı muhtemelen ikinci yarıya başlamayacak isimlerden biri olacaktı. Bu denli iyi bir şutorün gerekirse kişisel antrenörle mevcut performansının üzerine koyması için ne gerekiyorsa yapılması lazım.
Rumen futbolcunun attığı muhteşem gole karşın Galatasaray'ın ideal on biri seviyesine ulaşması ve orada kalıcı olması için hala biraz erken. Barış Alper'in 46'da çıkması doğruydu ancak yerine giren ismin bu kez Babel değil de Feghouli olması herkes için sürprizdi.
Halil çok iyi futbolcu olmasına rağmen onu tek forvet oynatmak bu kritik haftalarda bence çok riskli.
İşte tam bu noktada, Mohamed ya da Diagne'nin tamamlayıcısı olmak için Terim'in daha güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olması şart.
Marcao'nun dönüşü adeta iyi bir transfer gibi oldu. Teknik heyetin Brezilyalı oyuncuyu çok sık yere düşmemesi için uyarması lazım.
İyi ve iddialı bir takımın stoperi her fırsatta bu denli çok kendini yere bırakmamalı. Kerem'in, Feghouli'nin harika pasıyla farkı ikiye çıkaran golünün ardından Halil ile Morutan yerine oyuna giren iki kişiden (Emre, Taylan) birinin Diagne ya da Mohamed olmaması en az "tek forvet Halil" tercihi kadar manidardı.
Galatasaray'ın ligin en zengin rotasyonuna sahip olduğu golcü hattında gelinen nokta hayli ilginç.
Keza; ne Lokomotif hocası, ne biz hatta (biraz da abartırsak) belki de Terim, perşembe günü sarı kırmızıların santrforu olarak kimin oynayacağını bilmiyor.
Misal; Diagne tek forvet oynarsa hangimiz şaşırır ki? Peki; bu iyi bir şey mi? Emin değilim. Böyle bir haftada, zayıf rakip karşısında alınan üç puan, Galatasaray'ı "umut dolu" ocak ayına bir adım daha yaklaştırdı.
REHA KAPSAL - TUZAKLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği, Trabzon'un kazandığı haftada Galatasaray'ın tek düşüncesi Gaziantep maçından 3 puan almaktı. Gaziantep'in sezon başından beri deplasmanda kötü performansı vardı.
Erol Bulut sezon başında 3'lü dizilişle lige başlamıştı. Sonra 4'lüye döndü, tekrar uzun haftalar sonra Galatasaray karşısında topu rakibe bırakıp 5-3-2 gibi sahada konumlanmayı düşündü. Hem oyunun merkezini hem kenarlarını kapatmak düşüncesindeydi. Sarıkırmızılılar da 4-1-4-1 gibi dizildi.
Berkan'ın Alanyaspor'da merkez orta saha oynadığı yere çekilmesi hem onun hem takımın performansına olumlu yansıdı. Orta sahayı iyi organize ettiği gibi Nelsson ve Marcao'ya Antepli oyuncular baskı yaptığında aralarına girerek üçlü hat oluşturdu. O baskıdan savunmanın daha doğru çıkmasını sağladı.
Morutan'ın sezon başından beri dile getirdiğim gibi daha içerde 8 numara profilinde oynaması da orta sahada topa daha fazla sarıkırmızılıların sahip olmasını sağladı.
Santrfor arkasında on numara pozisyonunda daha olumlu katkı vereceğini düşünüyorum.
Böyle Gaziantep gibi kapanan takımlara karşı saha içinde yatay hatlar oluşturmak gerekir. İki tane kenar bek Yedlin ve Aanholt orta sahada 'sahte bek' Berkan'la beraber üçlü hat oluşturup, önlerinde Cicaldau, Morutan bir hat, hücumda da üçlü stoperin ortasında Caulker'a merkezde Halil orta pozisyon alıp çizgilerde de sağda Alper, solda da Kerem ile bir hat daha oluşturabilirdi.
Burada hedef en az oyuncuyla rakibi nasıl bağlarız ve boş alan nasıl yaratırız. Bu yaratılan dört hatta orta sahaya iki kenar beki girip 5'e 3 topa sahip olarak daha etkili olacağı gibi, hücum oyuncuları ve iki 8 numara Morutan ve Cicaldau iç koridordan savunma arkası koşuları denemesi gerekir.
Top Gaziantep'te iken de karşı presi zaman zaman doğru yaptılar.
Bunun süresini uzatmaları gerekir.
Bu maçta atılan 2. gol dahil kaçırılan bütün goller savunma arkası tüm opsiyonların denenmesi ve rakibe hazırlanan tuzaklarla gerçekleşti. Galatasaray bu maçtaki gibi kurduğu "tuzakların" sayısını ve hücum çeşitliliğini artırması gerekir.
Bu genç ve yüksek enerjili kadro bunu yapabilecek potansiyele sahip.
LEVENT TÜZEMEN - DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim'in sistemde ve iki oyuncunun yerlerinde yaptığı değişiklik Galatasaray'a olumlu yansıdı. 4-1- 4-1 anlayışında tek ön libero olarak görev yapan Berkan, çok koşarken basit oynadı, dikine etkili paslar da attı.
Demek ki; Taylan-Berkan ikilisi birlikte oynarken ön libero rolünü bölüşüyorlarmış ve bu yüzden verimli olmuyorlarmış.
Galatasaray skoru ele geçirdikten sonra orta alanın güçlenmesi adına Taylan-Berkan oynayabilir.
Terim de doğru bir hamleyle skor 2-0'a gelince orta alanda ikili formüle döndü.
Morutan kanatta ayaklarına pranga vurulmuş gibi oynuyordu.
Terim'in "Forvete yakın ve serbest oynayacaksın" talimatından sonra Rumen yıldız müthiş etkiliydi.
Araya pas attı, şıkışan oyunda topu ters kanada aktardı.
Derin ve kapalı savunma yapan Gaziantep kilidini bir çilingir vuruşuyla açtı.
Morutan sağ çaprazdan uzak köşeye sol ayağının içiyle mükemmel bir gol attı.
Galatasaray'ın oyun değişiminde Berkan ile Morutan üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirdi.
Marcao savunmada gece ye damga vuracak üst düzeyde bir futbol oynadı.
Marcao dikkatliydi, rakiplerinin kolay top kullanmasına izin vermedi ve Nelson ile birlikte kritik hamlelerde bulundu.
Van Anholt tekniği yüksek ama çok pozisyon hatası yapıyor ve hücumdan geriye dönmekte geç kalıyor.
Antep hücumlarını daha çok Van Anholt'un bölgesinden yaptı.
Hollandalı sol bekin bu zafiyeti savunmada sıkıntı yaratıyor.
Galatasaray'ın hücumdaki enerji santrali Kerem, çalışkanlığı ve koşu kalitesiyle yine ön plana çıktı.
Kerem, etkili oyununu Feghouli'nin enfes pası sonrası attığı kalite kokan golüyle süsledi.
Halil fizik olarak güçlenmeli ve ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışmalı şut atmadan önce "Boşta arkadaşım var mı?" diye çevre kontrolü yapmalı.
ERMAN TOROĞLU - BATAKLIĞI KURUTUN
Galatasaray için olmazsa olmaz bir maçtı.
Rakipleri kaybetmiş, Trabzonspor ile Hatayspor kazanmıştı.
Galatasaray'ın hücumda süratli adamları var.
Kapanan takımları açmakta ise zorlanıyorlar.
Nitekim Gaziantep karşısında da çözemediler. 44. dakikada gelen golden sonra ise ikinci yarıya rahat çıktılar.
İkinci golü de rakip üzerine gelmeye başladıktan sonra buldu.
Araya atılan bir top sonrası kalecinin de erken davranması golü getirdi ve sarı-kırmızılılar rahatladı.
Çok kaliteli bir maç olmadı ama diyeceksiniz ki, 'Türkiye'de kaliteli bir maç var mı?' Yok...
Herkes konuşuyor; mesela önceki günkü Beşiktaş maçında iptal edilen golün ardından dün Morutan'ın attığı gole Beşiktaş cephesi, 'Bu da ofsayt' diyor.
Bunu yazanlar çizenler inanılır gibi değil.
Bunlar hala Türkiye'de tartışılıyor.
Vah Türk futbolunun haline...
Türkiye'de malın sahibi Kulüpler Birliği; Futbol Federasyonu da futbol işlerini organize eden bir kuruluş.
Yani malın sahibi Kulüpler Birliği ama yıllarca kendi aralarında anlaşamadılar.
Onlar anlaşamadığı zaman da federasyonlar kendi bildiklerini yaptılar.
Şunu net söylüyorum; Türkiye'de asker hakemler vardı, 15 yıl uğraştım sonunda bittiler.
Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de hakem olayı var.
Bu olay çok önemli bir olay.
Bu olayın içine girilmeli, gereken yapılmalı.
Kol kesilecekse kol, bacak kesilecekse bacak, ameliyatsa ameliyat… Kulüpler Birliği hala farkında değil.
Çünkü bu hakem kelle, bacak götürüyor!
Kulüpler, hocalar gidiyor, onlar hala orada.
Türkiye'de hakemlikte mafyavari işler dönüyor.
Bataklığını kurutamazsanız Türk futbolunu kurtaramazsınız.
Pozisyon falan hikaye.
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