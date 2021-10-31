Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada mutlak hedef 3 puan olurken kadroda birkaç ismin değişiceği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılıların Gaziantep FK maçı ilk 11'i... (GS spor haberleri)
Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Trabzonspor'un sahadan galibiyetle ayrılmasıyla zirvenin 10 puan gerisine düştü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Gaziantep FK karşısında galibiyetten başka sonuç düşünmeyen ve eğer yarışta kalmak istiyorsa bugün kazanmaktan başka şansı olmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hem sistem hem de kadroda değişikliğe gidecek.
ERKEN GOLÜ HEDEFLİYOR
Gaziantep FK karşısında Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne yedek kulübesine çekilecek, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, bu kez Olimpiu Morutan'ı öne çıkaracak ve sistemini onun üzerine kuracak. Berkan- Cicaldau ikilisi orta sahayı kontrol edecek. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Bu kez daha çok hücumu düşünecek olan Galatasaray bugün erken gol bulmayı hedefliyor.
GAZİANTEP İLE 5. KEZ
Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom geçtiğimiz sezon evinde 3-1 kazanmıştı.
TAYLAN SINIRDA
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Taylan Antalyalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bugün bir sarı daha görmesi halinde durumunda 12'nci haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Barış, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet
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