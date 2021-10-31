Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı 11’i

ERKEN GOLÜ HEDEFLİYOR

Gaziantep FK karşısında Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne yedek kulübesine çekilecek, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, bu kez Olimpiu Morutan'ı öne çıkaracak ve sistemini onun üzerine kuracak. Berkan- Cicaldau ikilisi orta sahayı kontrol edecek. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Bu kez daha çok hücumu düşünecek olan Galatasaray bugün erken gol bulmayı hedefliyor.



