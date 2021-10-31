31 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Teknik Direktör Fatih Terim'in santrfor bölgesinde kimi oynatacağı belli oldu. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşmak isterken, forvet bölgesinde yer alan Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasından hangi ismi oynatacağının kararını da verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı. Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Fatih Terim, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında gidip gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

İleri uçta takımı taşıyacak ismi bulmaya çalışan Terim, forvette Halil'e şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

Diagne ve Mohamed ise kulübede şans bekleyecek.

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