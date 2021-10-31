GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kararını verdi! Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Teknik Direktör Fatih Terim'in santrfor bölgesinde kimi oynatacağı belli oldu. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşmak isterken, forvet bölgesinde yer alan Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasından hangi ismi oynatacağının kararını da verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı. Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.