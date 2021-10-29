GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz ! Fatih Terim'in Babel'den umudu kalmadı...

Yaz transfer döneminde Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir Rumen oyuncuyu daha istedi. Deneyimli çalıştırıcının Cicaldau'nun eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ı takımda görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)