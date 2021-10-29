29 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da kriz ! Fatih Terim'in Babel'den umudu kalmadı...

Cimbom’da kriz ! Terim’in o isimden umudu kalmadı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Galatasaray'da bir türlü beklenilen seviyeye gelemeyen ve yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Ryan Babel'in devre arasında takımdan gönderilmesine kesin gözüküyle bakılıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Sezon başında yeniden yapılandırmaya giden Galatasaray'da ocak ayı da hareketli geçecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre Yedlin'in performansından memnun olmayan teknik heyet, Sacha Boey'in sakatlık durumuna göre defansın sağına bir takviye yapacak. Ayrıca solda Ömer Bayram ve Patrick de bekleneni veremedi. Bir orta saha ve forvet alınma ihtimali de yüksek... Devre arasında Babel, Feghouli, Yedlin ve Luyindama'nın gönderilmesi planlanıyor. Bu durumda yabancı transferi için 4 kişilik kontenjan açılacak.
Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom'a bir Rumen daha... haberin devamı

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