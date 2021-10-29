GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den bir kez daha rotasyon! Gaziantep FK maçında...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılılar, ligin 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde Fatih Terim kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. İşte detaylar...
4-5 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor. Santrforda Halil, kanatlarda ise Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.
UĞURLU ATANDI
Galatasaray'ın Pazar günü 19.00'da NEF Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, Cimbom'un 14 maçını yönetti. Aslan, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi gördü.
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