29 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den bir kez daha rotasyon! Gaziantep FK maçında...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılılar, ligin 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde Fatih Terim kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den bir kez daha rotasyon! Gaziantep FK maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Sakat ve cezalı futbolcuların olmadığı karşılaşmalarda dahi iki kez aynı 11'le sahaya dizilemeyen sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den bir kez daha rotasyon! Gaziantep FK maçında...

4-5 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor. Santrforda Halil, kanatlarda ise Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim’den bir kez daha rotasyon! Gaziantep FK maçında...

UĞURLU ATANDI

Galatasaray'ın Pazar günü 19.00'da NEF Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, Cimbom'un 14 maçını yönetti. Aslan, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yine yeniden Gedson! Kulübünden izin istedi Yine yeniden Gedson! Kulübünden izin istedi
Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha... Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom'a bir Rumen daha...
Cimbom’a 18’lik yıldız! Assunçao’nun yerine... Cimbom'a 18'lik yıldız! Assunçao'nun yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör