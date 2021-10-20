20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında hakemlerin performans verilerini açıkladı!

Cimbom hakemlerin performans verilerini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray her hafta yayınlayacağını duyurduğu Süper Lig hakemlerinin performans verilerini bu hafta da yayınladı. İşte detaylar...

Galatasaray her hafta yayınlayacağını duyurduğu Süper Lig hakemlerinin performans verilerini bu hafta da yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı duyurmuştuk.

Süper Lig'in 9. haftasında hakem performanslarına ilişkin veriler;

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