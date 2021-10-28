SON YILLARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan Babel ve 3 milyon 850 bin avro net kazancı olan Feghouli ile yolların devre arasında ayrılması planlanıyor. Yönetim ikili için Falcao'da izledikleri yolu takip edecek.