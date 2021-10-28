GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli kararı verildi!
Galatasaray'ın deneyimli oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin geleceği merak konusu. İlerleyen yaşları ve bu sezon beklentileri karşılayamamaları sebebiyle yolların ayrılması beklenen ikili hakkında yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | GS haberleri
Bu sezonla birlikle geleceğin takımını kurmak için düğmeye basan Galatasaray'da ocak ayı da hareketli geçecek. Yaz transfer döneminde 11 yeni takviyeyi yapan Aslan, birçok isimle de yollarını ayırmıştı.
Ancak Başkan Burak Elmas'ın kendilerine kulüp bulmalarını istediği Babel ve Feghouli ikilisi Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fatih Terim iki yıldızını kazanma yoluna gitse de Babel ve Feghouli yakaladıkları fırsatları ellerinin tersiyle itti.
SON YILLARI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan Babel ve 3 milyon 850 bin avro net kazancı olan Feghouli ile yolların devre arasında ayrılması planlanıyor. Yönetim ikili için Falcao'da izledikleri yolu takip edecek.
Sözleşmelerinin son senesinde olan yıldızlardan alacaklarında indirim isteyip, zarardan kâr sağlanacak. Kolombiyalı golcü 3 milyon avro alarak sözleşmesini feshetmişti. Bu sayede hem ciddi maaş yükünden kurtulunmuş hem de yabancı kontenjanında yer açılmış olacak.
İKİ ASLAN'IN KARNESİ
Oyuncu Maç Gol Asist Yıllık ücreti
Feghouli 12 2 - 3,8 milyon €
Babel 17 - 1 2,5 milyon €
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