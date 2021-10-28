28 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau'dan flaş sözler! "Tarih yazmak istiyorum"

Cimbom’un yıldızından iddialı sözler! Tarih yazmak istiyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Alexandru Cicaldau, oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Rumen oyuncu, sarı kırmızılılarda tarih yazmak istediğini ifade etti. İşte o sözler...

Rumen ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili iddialı konuştu.

Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını ifade eden 24 yaşındaki Rumen yıldız, "Beklentilerin farkındayım. Her gün daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum. Oynayacağım futbolla bu büyük kulübün tarihine damga vurmak istiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş derbisinde attığı gole sevinemediğini dile getiren Cicaldau, "Benim için her zaman takımımın başarısı ön planda gelir. Kazanamayınca golümün hiçbir önemi yok. Aslında öne geçerek önemli bir avantaj yakalamıştık, ancak olmadı. Geçmişe takılıp kalamayız. Artık Gaziantepspor karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayız. Taraftarımızın önünde galip gelerek, yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadesini kullandı.

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