GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Gaziantep FK mesaisine başladı!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a karşı 2-1 mağlup oldu. Bu skorla beraber sarı kırmızılı ekibin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Avrupa'da yoluna lider devam eden Galatasaray, Lokomotif Moskova maçında oynanan oyunu derbiye yansıtmaya çalıştı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Galatasaray'ın oyununu değerlendirdi. Aktan, "Oyuna sonradan sürdüğü oyuncular ile deneyim katmak istedi Fatih hoca ancak bunda başarılı olamadı. Bunun en büyük sebebi ise Beşiktaş, Lokomotif Moskova değil." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)