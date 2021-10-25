25 Ekim 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Beşiktaş karşısında Lokomotiv Moskova ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı!

Terim’den derbi kadrosunda 3 değişiklik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Terim; Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'ye görev verdi.

MARCAO LİGDE 8 MAÇ SONRA SAHADA

Ligin ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziksel hareketlerden dolayı ligde 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Beşiktaş derbisiyle sahadaki yerini aldı. Marcao mücadeleye 11'de başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu bekledi.

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